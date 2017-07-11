В столице Непала разбился большой пассажирский самолет‍, выжили 17 человек

В столице Непала Катманду разбился большой пассажирский самолет‍, по известной на данный момент информации, выжили 17 человек. Борт принадлежал авиакомпании Бангладеша US-Bangla, инцидент произошел близ авиагавани Трибхувана.

Средства массовой информации сообщают срочную новость о трагедии, которая произошла в Южной Азии. Так, в столице Непала Катманду разбился большой пассажирский самолет‍. Пока что известно крайне мало о судьбе всех пассажиров. Корреспонденты различных изданий смогли взять интервью у местного министра по делам туризма Суреша Ачарья. По его словам, среди пострадавших 17 человек. Он не уточнил, погибли ли все остальные или же их спасением занимаются экстренные службы. Всего на борту находилось 67 человек.

Согласно информации, которую предоставляют источники, авария произошла из-за того, что пилот не смог благополучно совершить посадку. Он не смог сесть на предназначенную полосу и упал на футбольное поле, которое находится блин авиагавани. После этого самолет охватил огонь.