"Одурманила женщина": в Бурятии шаманы помогают полиции в поисках юноши

9 марта в Бурятии обнаружили загадочное исчезновение Очира Шагжина из Поселья. На помощь полицейским родственники юноши позвали местных шаманов.

Накануне пропажи 22-летний парень остался ночевать у своего коллеги по работе. По неизвестной причине, около часу ночи он покинул здание. С тех пор его никто считают пропавшим.

Семья молодого человека в отчаянии решила привлечь к расследованию шамана и гадалку. После совершенных обрядов они заявили, что Очира Шагжина силой удерживает в плену некая женщина. По словам предсказателей, он находится в помещении и одурманен какими-то веществами.