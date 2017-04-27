В Новой Москве мужчина до смерти забил хирурга ветклиники гантелями

В Новой Москве мужчина до смерти забил гантелями хирурга ветеринарной клиники. На месте происшествия правоохранители нашли не только предмет убийства, но и использованный презерватив.

Как стало известно, 8 марта в полицию обратилась директор ветеринарной клиники в Апрелевке и сообщила о том, что ее сотрудник не вышел на работу и не отвечает на телефонные звонки, попросила полицейских удостовериться, что с ним все в порядке. Полиция приехала по месту проживания хирурга, однако хозяин квартиры не открыл дверь.

Правоохранителям пришлось взломать дверь, чтобы попасть в квартиру, а там их глазам предстала ужасная картина. На диване, накрытый простыней, лежал 47-летний хирург ветеринарной клиники. Его лицо было полностью разбито, а неподалеку обнаружился и предмет убийства, окровавленные гантели. Также рядом с трупом следователи нашли использованный презерватив и сняли по всей квартире отпечатки пальцев.

Спустя пару дней правоохранителям удалось задержать подозреваемого, им оказался 35-летний уроженец Казахстана. В отношении него возбудили уголовное дело, следствие продолжается.