Житель Уфы поджег гостей в собственной квартире

Жителя Уфы подозревают в поджоге собственной квартиры. Пресс-служба регионального СУ СК отмечает, что в огне погиб человек.

По информации следователей, 7 марта 28-летний подозреваемый устроил у себя дома застолье с участием знакомых 49-летнего мужчины и 36-летней женщины. В какой-то момент гости захотели уединиться на кухне и закрыли за собой дверь. Нетрезвый хозяин квартиры попытался попасть внутрь комнаты, однако не сумел. Тогда он взял спрятанный в кладовке бензин и с помощью топлива поджег кухонную дверь. Сразу после этого мужчина в спешке покинул квартиру и запер выход.

Соседи, заметив неладное, отправили сигнал в "скорую помощь" и пожарную службу. Мужчина от полученных травм скончался, а другую гостью с тяжелыми повреждениями увезли в реанимацию. Теперь предполагаемого поджигателя обвиняют в жестоком убийстве и покушении на жизнь. Его задержали, спустя несколько часов после инцидента, и вскоре поместили под арест.