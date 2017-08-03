Юрий Лоза: Убитый собаками в Подмосковье парень являлся отцом ребенка моей племянницы

Знаменитый артист Юрий Лоза на своей странице в соцсети рассказал, что убитый собаками в Истринском районе Подмосковья 19-летний парень являлся будущим отцом ребенка его племянницы. По словам артиста, в настоящий момент девушка находится на грани депрессии, ее утешает вся семья.

Как рассказал Юрий Лоза, Олег Шушунов, который храбро вступился и погиб за 26-летнюю девушку, пострадавшую от нападения стаи голодных бродячих собак, оставил после себя на этом свете ребенка. По словам артиста, малыша в настоящий момент вынашивает его племянница, девушка находится в подавленном состоянии и на грани депрессии, потому утешает ее вся семья.

Лоза шокирован тем, что произошло и крайне надеется, что власти не спустят это дело на тормозах. Артист заявил, что всегда придерживался мнения, что собакам нечего делать в тех местах, где им нечего есть и никто за ними не ухаживает.

Безответственность людей, которые выбрасывают на улицу своих собак, приводит иногда к таким трагическим случаям. Артист считает, что многие люди страдали от нападения голодной своры, однако не все случаи освещает пресса и полиция не всегда берется расследовать произошедшее.

Стоит отметить, что сразу же после произошедшего, на протяжении целого дня в Истринском районе отлавливали бродячих собак. Местные жители отмечают, что это довольно печально, когда власти начинают действовать в тех случаях, когда происходит трагедия и вовсе не реагируют на сообщения общественности, поступавшие до того рокового вечера.