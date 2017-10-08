"Заказное убийство?": в Смоленске мужчину убили двумя выстрелами

12 марта в одном из дворов Смоленска найдет застреленный мужчина. Свидетели сообщают о звуках двух выстрелов.

Предполагаемое убийство случилось утром у жилого дома на улице Маршала Жукова. Очевидцы утверждают, что оно по своему характеру очень похоже на заказное. Покойному по внешности немногим больше 40 лет. Незадолго до смерти его видели рядом с автомобилем.

Пресс-секретарь областного УМВД Наталья Гуреева сообщает, что правоохранители оперативно отправились на место инцидента вскоре после сообщения сигнала о подозрительных хлопках. Труп пострадавшего обнаружили в салоне машины. Сотрудники полиции оцепили зону происшествия и начали расследовать обстоятельства случившегося. Подробности пока остаются неизвестными.