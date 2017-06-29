"Пункт назначения": В Омской области мужчину убило упавшим с КамАЗа бревном

В Тарском районе Омской области произошел страшный инцидент. 37-летнего мужчину убило бревном, которое упало из КамАЗа.

Как стало известно, 9 марта двое братьев поехали в лес на деляну, чтобы сгрузить ранее срубленный лес. Бревна они сгружали в кузов КамАЗа и затем намеревались отвезти их домой. В какой-то момент одно из бревен выскользнуло из КамАЗа и рухнуло прямо на голову 37-летнему мужчине.

Предположительно, данное бревно плохо закрепили, потому оно выпало из кузова. От тяжелой травмы мужчина умер прямо на месте происшествия, его брат позвонил и вызвал скорую помощь, однако медики ничем не смогли помочь погибшему, только констатировали его смерть.

В настоящий момент по факту произошедшего следователи будут вести проверку, устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины.