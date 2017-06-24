Петербургского чиновника комитета по образованию задержали в угнанном такси

В Санкт-Петербурге полиция обвиняет молодого чиновника из комитета по образованию в угоне такси. Он был задержан прямо за рулем транспортного средства.

По информации пресс-службы ГУ МВД, 10 марта клиент сел в салон Hyundai Solaris белого цвета. 38-летний таксист принял заказ, однако был вынужден остановиться у заправочной станции на улице Замшиной, чтобы залить бензин. Но как только мужчина вышел на улицу, пассажир воспользовался оставленными в зажигании ключами и захватил управление автомобилем. Водитель попытался встать на его пути, однако был отброшен машиной.

Согласно подозрению, угонщик столкнулся с бетонной преградой рядом с площадью Ленина уже через 10 минут. Вскоре прибыли дорожные инспекторы, которые задержали подозреваемого и доставили его в полицейский участок. Выяснилось, что за рулем разбитой иномарки оказался 23-летней мужчина, работающий в планово-финансовом отделе образовательного комитета города. Против него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.