В мусорном баке Сургута нашли мертвого младенца

12 марта в одном из мусорных баков Сургута обнаружили мертвого младенца. Об этом уведомила пресс-служба регионального СУ СК России.

Тело новорожденной малышки удалось отыскать коммунальщикам. Они заметили мертвую девочку во время работы на Профсоюзной улице.

Следователи начали проверять обстоятельства инцидента. Они запросили проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна пролить свет на причину гибели найденного ребенка. Пока правоохранители принимают меры, чтобы отыскать мать погибшей и установить обстоятельства ситуации. В конечном итоге сотрудники Следственного комитета примут решение о необходимости возбудить уголовное дело.