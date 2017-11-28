В Кемеровской области парень зарезал друга, отказавшегося пойти в клуб. Подозреваемого туда позвала девушка, когда он находился с друзьями, однако один из них не поддержал эту идею, так как считал владельцев заведения плохими людьми.

Сотрудники управления МВД по Кемеровской области сообщают о случае, в ходе которого парень зарезал друга, отказавшегося пойти в клуб. Согласно информации, инцидент был зафиксирован еще в 2008 году, однако главного подозреваемого так и не удавалось найти. В результате он был обнаружен в Новосибирске. На момент, когда произошло убийство, ему было 19 лет, а сейчас ему 29.

Согласно версии следствия, 10 лет назад трое молодых людей собралились у одного из них дома, чтобы выпить. Немного погодя одному из них позвонила девушка и позвала в ночной клуб. Он согласился и позвал друзей, однако один из них не хотел ехать. Он говорил, что владельцы того заведения плохие люди, и что он не хочет поддерживать их бизнес. В результате они все равно вышли в подъезд, однако, из-за ссоры, которая уже вспыхнула, 19-летний парень ударил ножом в грудь своего друга. После этого он сбежал и той же ночью уехал в другую область.

Во время допросов он отвергал все обвинительные предложения в свою сторону. Мужчина утверждает, что не виновен в происшествии. Вскоре по его делу в Кемеровской области пройдет суд, который поможет установить правду.