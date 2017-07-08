В Сети появилось видео с места нападения собак на парня в Подмосковье

В Сети появилось видео с места нападения стаи бродячих собак на 19-летнего жителя Подмосковья. Отмечается, что парень намеревался обойти агрессивных животных, которые сбили его с ног и загрызли до смерти.

На кадрах полученного видео можно рассмотреть, как 19-летний парень поздним вечером идет по дороге в Истринском районе Подмосковья. Его замечает свора собак, которая тут же начинает бросаться на человека и пытаться сбить его с ног. В какой-то момент парень пропадает из обзора камер, а там уже собакам удалось повалить его и растерзать.

Стоит отметить, что в тот же день от этой своры собак пострадал еще один человек. Девушку увезли на скорой в реанимацию с многочисленными рваными ранами на теле. Ее спас случайный очевидец, который рассказал, что ему удалось отогнать собак при помощи швабры и лопаты.

В настоящий момент СК проверяет полученное видео и выясняет, есть ли у собак хозяин, так как местные жители уверены, что псы вовсе не бродячие и у них имеется покровитель.