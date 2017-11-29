Во Владивостоке мать и отчим развлекались избиением 17-летней дочери

Во Владивостоке мать и отчим издевались над 17-летней школьницей, нанося ей телесные повреждения по всему телу. Следы побоев на теле девочки заметили педагоги в школе и сразу же сообщили в полицию.

Как стало известно, в одну из школ Ленинского района Владивостока пришла девочка с синяками и ссадинами по всему телу. Педагоги сразу же обратили внимание на ребенка и поинтересовались, что произошло. Девочка долго молчала, однако в результате призналась, что мать и отчим решили поразвлечься, потому стали избивать школьницу.

На ее теле медики обнаружили многочисленные кровоподтеки, синяки и ссадины. 17-летняя девочка после произошедшего боялась возвращаться домой, однако с ней поехали правоохранители, которые забрали в отделение мать и отчима.

В ходе допроса мать призналась в содеянном, в отношение нее составили административный протокол и назначили штраф. Отмечается, в настоящий момент проверяется, подвергалась ли девочка сексуальному насилию.