В Смоленске загорелся неработающий завод холодильников

В воскресенье, 11 марта, в Смоленске внезапно загорелся неработающий завод холодильников. Очевидцы сразу же сняли происходящее на видео и отправили полученные кадры в местные СМИ.

Как стало известно, сегодня по Смоленску начали распространяться большие клубы черного дыма, исходящие со стороны старого завода холодильников. Примечательно, что предприятие уже несколько лет не работает, его начальство объявило себя банкротом и закрыло завод. На его месте намеревались построить жилой квартал. Очевидцы, которые побывали на месте происшествия, рассказали о том, что из-за едкого дыма к заводу невозможно подойти ближе, приходилось снимать видео издалека.

На место ЧП уже выехали сотрудники пожарной службы и приступили к тушению пожара. Что стало причиной возгорания в настоящий момент не сообщается.