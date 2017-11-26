В Южно-Сахалинске автоледи избили на глазах у ребенка из-за "неправильной" парковки

В Южно-Сахалинске две женщины напали на женщину-водителя из-за "неправильной" парковки. Избиение происходило на глазах малолетней дочери потерпевшей.

Как рассказала в соцсети пострадавшая женщина, 11 марта она приехала в гости к своей матери, которая проживает в Красносельском переулке. Вместе с 10-летней дочкой она провела дома у матери около 40 минут, а когда вышла на улицу, возле машины ее поджидала какая-то женщина. Примечательно, что водитель поставила свой автомобиль так, чтобы он не мешал ни прохожим, ни другим автомобилистам.

Как только она посадила дочь в машину, на нее набросилась женщина и потребовала больше никогда не парковать авто на "ее" месте. Не обратив внимания на угрозы, автоледи собралась уже уезжать, однако та женщина начала оскорблять ее и маленькую девочку, сидящую в машине. Тогда девушка вышла из авто и решила разобраться с нападавшей, но тут к ней на помощь подоспела еще одна женщина.

Они начали избивать автоледи прямо на глазах у ребенка, у которого от увиденного началась истерика. На помощь девушке прибежала мама, разогнала дерущихся и вызвала полицию. Правоохранители приехали на место происшествия спустя три часа, взяли показания и отправились на поиски устроивших потасовку женщин, однако те не стали открывать двери.

Полицейским пришлось уехать, а данной историей пострадавшая поделилась в соцсети, чтобы заставить всех пересмотреть свое поведение и отношение к другим людям.