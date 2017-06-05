В Астрахани экстрасенсы нашли «дорогу мертвецов» и рассказали о ее тайнах

Шоу «Битва экстрасенсов» отправилось в место, именуемое «дорогой мертвецов». Экстрасенсы посетили деревню Марфино в Астраханской области и раскрыли тайны загадочного места.

10 марта в эфир вышел очередной эпизод шоу «Битва экстрасенсов». В этот раз экстрасенсы посетили деревню Марфино в Володарском районе Астраханской области. Поводом для визита в глубинку стала история о загадочной гибели 20-летнего парня.

Участница шоу Зулия Раджабова осмотрела место таинственной гибели парня и раскрыла подробности, объяснив, почему смерть настигла молодого человека именно здесь. Как оказалось, в Марфино находится «дорога мертвецов». Именно она и «погубила» парня, к тому же, там умерли еще многие молодые люди. Дорогу, где погиб парень, экстрасенс назвала «чертовой дырой».

Якобы, у дороги, «несущей смерть», стоит таинственное дерево, имеющее странную метку. Именно в это дерево и врезаются машины, после столкновения с ним редко кому удается выжить.

По словам экстрасенса, людям стоит избегать данной дороги, а если кому-то и доведется по ней ехать, то важно быть предельно бдительным, так как опасность «дороги мертвецов» будет подстерегать каждого, кто на нее ступит.