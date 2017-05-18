В Петербурге нашли труп школьницы с полиэтиленовым пакетом на голове

В Санкт-Петербурге было обнаружено тело 17-летней девушки с пакетом на голове. Отмечается, что труп школьницы нашли в ее собственной квартире.

Как стало известно, вечером 10 марта правоохранители приехали на вызов в одну из квартир по Пискаревскому проспекту Петербурга. Там они обнаружили труп 17-летней девочки, на голове у которой был завязан полиэтиленовый пакет. По некоторым данным, девочка проживала в квартире вместе с 45-летней матерью, предварительно известно, что они приехали из Вьетнама.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства гибели подростка, устанавливается, кто мог напасть на девочку. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.