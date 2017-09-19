В Подмосковье бродячие собаки насмерть загрызли 19-летнего парня

В Подмосковье правоохранителями был найден труп молодого человека 1999 года рождения со следами многочисленных укусов на теле. Правоохранители предполагают, что 19-летнего парня насмерть загрызли собаки.

Как стало известно, в воскресенье, 11 марта, в Истринском районе Подмосковья правоохранители нашли тело молодого человека с многочисленными следами от зубов. Предположительно, его насмерть загрызли бездомные собаки.

По факту произошедшего будет проведена проверка. В настоящий момент сотрудники полиции пытаются установить личность убитого парня, чтобы сообщить о произошедшем его родственникам и пригласить на опознание трупа.