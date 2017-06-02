Следователи Нижнего Новгорода просят помощи в поимке убийцы мужчины, чье тело сожгли в машине

В Нижнем Новгороде следователи обратились к горожанам с просьбой помочь в расследовании дела о жестоком убийстве 32-летнего мужчины, чье тело сожгли в его же авто. Так, полиция ищет тех, кто мог видеть, в ночь с 7 на 8 марта, мужчину за рулем машины Ford C-MAX.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде был жестоко убит мужчина. Его жена обратилась ко всем горожанам с помощью в поиске свидетелей. В полиции подтвердили факт того, что труп мужчины был найден в авто, которое ему принадлежало.

Теперь же, следствие ищет всех, кто мог видеть машину или самого мужчину в ту ночь, которая для него и его семьи закончилась трагедией. В СК города рассказали, что, по предварительным данным, убийство случилось в ночь на 8 марта. Тогда мужчину в последний раз видели на Южном шоссе.

Предполагается, что мужчина или его машина могла быть замечена на одной из улиц окрестного района. Полиция просит всех водителей пересмотреть видео со своих видеорегистраторов, так как на них могут быть записаны подробности, которые привели к смерти мужчины.