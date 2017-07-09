В Прикамье мужчина из ревности ударил соперника топором по голове

В селе Усть-Кишерть Кишертского района Пермского края 49-летний мужчина нанес топором удар по голове своего 48-летнего друга, который пришел к нему в гости. Поводом для ссоры и драки стала ревность, возникшая во время пьяного застолья.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, местный житель пригласил к себе в гости в свой частный дом приятеля. Друзья устроили застолье и распивали алкоголь. Во время веселого времяпрепровождения, которое сопровождалось употреблением спиртного, хозяин дома приревновал гостя к своей жене и решил, что приятель стал его соперником.

В итоге, мужчина инициировал ссору, в ходе которой он взял топор и ударил им своего гостя по голове. С серьезной раной пострадавший попал в больницу, где медики сообщили о происшествии полицейским.

Полиция уже задержала мужчину, ранившего своего друга топором по голове. Сейчас против него возбудили уголовное дело. За причинение тяжкого вреда здоровью человека мужчина будет отвечать по закону об уголовных преступлениях. Полиция ведет проверки и устанавливает все обстоятельства случившегося.