В Волгограде пьяные девушки снесли опору ЛЭП на автомобиле

В Волгограде пьяные девушки решили прокатиться на автомобиле, в результате чего одна из них с травмами была госпитализирована в больницу. Оказалось, что 28-летняя автоледи влетела в столб.

Как стало известно, на юге Волгограда произошло ДТП при участии двух девушек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Они решили устроить себе поездку на автомобиле, однако не учли своего состояния. В какой-то момент машину стало заносить, а 28-летняя девушка полностью потеряла контроль над управлением автомобиля. В результате, машину развернуло и она влетела в опору ЛЭП в Советском районе Волгограда.

Травмы получила 18-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении. Ее срочно доставили в больницу. В настоящий момент сотрудники ГИБДД проверяют все обстоятельства случившегося дорожно-транспортного происшествия.