В Петербурге пьяный шутник обещал взорвать здание в центре и угрожал полицейским

В Санкт-Петербурге 56-летний местный житель угрожал полицейским и обещал взорвать здание в центре города. Правоохранителям удалось задержать пьяного телефонного террориста.

Как стало известно, в одно из отделений полиции Петербурга поступил звонок с угрозами. Звонивший пьяный мужчина заявил, что намерен взорвать одно из зданий в центре города, а также стал сыпать угрозами в адрес правоохранителей. Стражи правопорядка вычислили, откуда поступил звонок и отправились на задержание.

Как оказалось, 56-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения и решил таким образом разыграть правоохранителей. Шутника доставили в отделение полиции, где предъявили обвинение. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.