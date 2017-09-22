В Красноярском крае прямо на глазах у мужа женщину рухнула со скалы

В Красноярском крае женщина рухнула со скалы прямо на глазах у мужа. Отмечается, что пострадавшую доставили на скорой помощи в больницу.

Как стало известно, в субботу, 10 марта, мужчина и женщина решили отправиться в поход на Манскую петлю, где русло реки изгибается. В какой-то момент женщина не удержала равновесие и прямо на глазах у ошарашенного мужа рухнула со скалы. Как оказалось, женщина выжила, потому супруг сразу же вызвал спасателей и скорую помощь.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС вытащили женщину, а медики диагностировали у нее несколько травм, потому она была госпитализирована в больницу. В настоящий момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает, а спасатели ищут причину, по которой женщина могла упасть со скалы.

По предварительным данным, этой причиной мог послужить гололед, потому спасатели попросили туристов соблюдать технику безопасности и никогда не передвигаться по опасным местам в одиночку.