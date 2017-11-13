В Волгограде мать выбросила 9-месячного ребенка на свалку, продала коляску и поехала к подруге

В Волгограде жительница из Фролова сняла квартиру, где убила своего 9-месячного ребенка, продала его коляску и уехала к подруге. О происшествии полиция узнала от матери женщины, которая убила своего ребенка на съемной квартире.

В СК по Волгоградской области рассказали, что женщина с матерью и своим ребенком проживала в общежитие Фролово. Оттуда, 1 марта, мать с грудничком выехала в Волгоград и перестала отвечать на звонки. Бабушка 9-месячного ребенка решила, что ее дочь с внуком пропали, о чем она и сообщила в полицию.

Было установлено, что 1 марта женщина с ребенком поехала в Волгоград, там она сняла квартиру. Уже в Волгограде она успела продать детскую коляску своего грудничка. А через 3 дня она задушила младенца, его труп женщина отнесла на свалку. После убийства ребенка горе-мать отправилась в Волжский, где живет ее подруга.

Сейчас полиция уже нашла и задержала женщину, убившую своего ребенка. Она дала показания и рассказала, как все происходило. Полицейские ищут труп грудничка, который был выброшен на свалку. Против женщины уже в скором времени будет выдвинуто обвинение, а следствие, после окончания проверок, отправит ее дело в суд.