В Перу женщина использовала минометный снаряд как секс-игрушку и умерла

В Перу женщина скончалась после того, как использовала минометный снаряд в качестве секс-игрушки. Как сообщается, полиция подозревает в убийстве супруга погибшей.

Как стало известно, в Перу супружеская пара развлекалась и распивала спиртные напитки. Изрядно выпив, супруги начали заниматься сексом, однако обычные интимные утехи в тот день женщину не интересовали. Она попросила мужа взять любой предмет дома и использовать его в качестве секс-игрушки. Мужчина выбрал минометный снаряд, длиной в 40 и шириной в 6 сантиметров, а затем вставил его в супругу.

По его словам, практически сразу же после этого он уснул, так как был довольно пьян, а утром обнаружил рядом мертвую супругу. Полиция арестовала перуанца по подозрению в убийстве, а "улику" со следами крови погибшей нашли в ящике с другими секс-игрушками супружеской пары. По предварительным данным, женщина скончалась от кровопотери, теперь ее супругу предстоит провести в тюрьме солидный срок.