В Ростове засняли на видео, как внедорожник провалился под лед

10 марта в Ростове-на-Дону черный внедорожник УАЗ попал под лед. Очевидцы засняли на видео, как люди пытались спасти машину из воды и безуспешно ее старались вытащить, ролик попал на YouTube.

Как стало известно, 10 марта для одного из водителей Ростова день прошел не слишком успешно. Черный внедорожник УАЗ заехал на водоем, покрытый льдом. Однако, вес машины стал критическим и лед треснул.

В итоге, машина оказалась в воде, а водитель продолжал сидеть в кабине внедорожника. После, он вылез из машины и привлек для помощи других мужчин. Они стали пробовать разбить лед, чтобы позволить машине выехать. Внедорожник «угодил» в воду, но глубина была не столь критичной, чтобы машина не смогла выехать.

Чем закончился инцидент – не известно. Ролик обрывается на моменте, когда мужчины разбивают лед. В комментариях пользователи желают автовладельцу удачи и сочувствуют его происшествию. Многие также отметили, что с наступлением весны заезжать на лед не стоит. Хоть и потепление не сильно ощущается людьми, небольшой температурный сдвиг может привести к тому, что даже самый крепкий лед станет ловушкой.