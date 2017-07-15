В Нижнем Новгороде жестоко убили и сожгли в машине мужчину

В ночь на 8 марта в Нижнем Новгороде местная жительница потеряла мужа, которого неизвестные жестоко убили и сожгли в его же машине. Вдова просит всех возможных свидетелей происшествия сообщить в полицию, так как данных о случившемся мало.

В СК РФ по Нижегородской области подтвердили информацию об инциденте и сообщили, что в Автозаводском районе действительно было найдено авто с трупом внутри. Машина была, установили полисмены, подожжена.

Жена погибшего мужчины рассказала, что ночью, с 7 на 8 марта, ее муж ехал на машине Ford C-MAX. Утром домой он не вернулся, его тело со следами насильственной смерти нашли в его же машине, припаркованной у леса.

По словам супруги погибшего, ее мужа могли сначала жестоко убить, а уже после, отогнать авто и попытаться ее сжечь. Полиция ищет виновных, просматривает камеры видеонаблюдения и опрашивает возможных свидетелей. Жена погибшего просит всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, сообщить в отделение полиции. Детали инцидента и подробности трагедии, которая лишила женщину мужа, а маленькую дочь отца, уточняются.