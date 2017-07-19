В пригороде Краснодара мужчина сорвался с крыши частного дома и погиб

В Адыгее, пригороде Краснодара, пожилой мужчина забрался на крышу своего частного дома, чтобы починить кровлю. Из-за потери равновесия он сорвался с 2-метровой высоты на асфальт.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники, осведомленные о происшествии, пожилой мужчина, проживающий в Адыгее, решил починить кровлю. Для этого он решился самостоятельно влезть на 2-метровую крышу своего частного дома.

Влезть на крышу ему удалось, однако, мужчина резко потерял равновесие. В итоге, пожилой житель Адыгеи упал на асфальт с 2-метровой высоты. Все это происходило на глазах у родственника мужчины. Зять потерпевшего вызвал врачей скорой помощи. Однако, медики упавшему с крыши уже помочь не смогли. Из-за падения с высоты на твердую поверхность пожилой мужчина погиб.

Подробности происшествия не сообщаются. Известно, что полиция начала проверять все обстоятельства инцидента и устанавливает, по каким причинам мужчина сорвался с крыши.