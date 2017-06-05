В Сети показали последствия выпавшего в Краснодаре града

В Краснодаре 10 марта выпал град. Жители города засняли на фото и видео последствия непогоды в разных жилых районах.

Утром 10 марта в Краснодаре была ясная погода, но спустя некоторое время обрушился град. Жители могли спокойно собирать льдины, некоторые из которых были размером с большой палец. В сообществе «Типичный Краснодар» социальной сети «ВКонтакте» подписчики стали публиковать последствия непогоды.

В некоторых районах град побил окна, а ливень затопил дороги. В основном жители Краснодара стали жаловаться на непривычную для весны погоду и неработающих коммунальщиков. Сотрудники МЧС ранее уже попросили горожан убрать свои автомобили с улиц из-за приближающегося циклона, который и принёс с собой ливень и град.