В день 8 марта житель Саратова избил и порезал нетрезвую мать

8 марта, в Международный женский день, 37-летний житель Саратова избил и порезал ножом свою мать. 57-летняя женщина попала в больницу с закрытой травмой головы, сотрясением мозга, изрезанной кистью и в алкогольном опьянении.

Как сообщается, в 22:00 часа 8 марта на женщину напал ее сын. После полуночи она попала в больницу из своего дома, расположенного на проспекте 50 лет Октября. Врачи диагностировали у нее ряд повреждений: закрытую травму головы, сотрясение мозга и резаную рану на правой кисти. Помимо этого, пожилая женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшая женщина рассказала, что ее избил сын. По словам пожилой саратовчанки, ее наследник стал ее бить, а после порезал руку ножом. Полиция задержала подозреваемого, у него нашли нож, которым была порезана кисть его матери. Сейчас против него возбудили уголовное дело, а мужчину, напавшего с ножом на пьяную мать, выпустили с обязательством о явке.