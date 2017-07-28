Более 1000 жителей ЖК "Орбита" в Красноярске спускают фекалии в реку Енисей

10 марта житель Красноярска запечатлел на видео, как фекалии людей, проживающих в ЖК «Орбита», стекают в реку Енисей. Потоки отходов затапливают ближайшие дома, но властям города на это всё равно.

Застройщики ЖК «Орбита» решили не делать канализацию для нормального вывода всех фекалий. Вместо этого, потоки мочи текут прямо в Енисей. Житель Красноярска Андрей Фёдоров запечатлел происходящее на камеру. Ролик он опубликовал в сообществе «Я живу в Красноярске».

Кадры шокировали жителей, ведь из Енисея в дальнейшем идёт фильтрация в питьевую воду. В ЖК «Орбита» проживают свыше тысячи человек, и отходы каждого из них уже летом будут нюхать горожане. Застройщики на данный момент никак не прокомментировали своё небрежное отношение к выполнению работы.