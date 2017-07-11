В Москве саратовец сдал несуществующую квартиру за 30 000 рублей

9 марта в Саратове, по подозрению в мошенничестве, полиция задержала 41-летнего мужчину. Весной 2017 года он выманил у 31-летнего мужчины 30 000 рублей, обещая сдать несуществующую квартиру в Москве.

Как стало известно, весной 2017 года 31-летний житель Сергиева Посада решил снять квартиру в Москве и занялся поиском жилья по объявлениям. Мужчина нашел подходящий вариант и позвонил по номеру, указанному в объявлении.

Желающий снять квартиру в Москве поговорил с «арендодателем» и выяснил, что тот находится в командировке и не может показать апартаменты. После, «владелец квартиры» предложил квартиросъемщику выслать деньги на карту, а ключи и договор получить по почте.

В итоге, мужчина выслал на карту «арендодателя» 30 00 рублей и стал ждать, когда ему по почте придут ключи и договор. Однако, продолжения электронная сделка не получила.

Вместо ключей и договора по почте были высланы пустые листы А4. Мужчина понял, что стал обманутым и обратился в полицию. В январе 2018 года в полиции по факту случившегося возбудили уголовное дело и стали искать мошенника. В итоге, 9 марта полиции удалось выявить и задержать мужчину, который уже имел судимость и не стал отрицать своей вины. Сейчас он задержан и ждет дальнейшего исхода расследования.