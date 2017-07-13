В Петербурге 50-летний мужчина изнасиловал 5-летнюю дочку товарища

9 марта в Петербурге полиция задержала 50-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 5-летней девочки. Пожилой житель Московского района пришел в гости к своему соседу по дому и надругался над его маленькой дочерью.

В МВД Петербурга сообщили, что 33-летний мужчина, проживающий на Благодатной улице, обратился в полицию с информацией о том, что его 5-летнюю дочь изнасиловал пожилой сосед. По словам отца девочки, к ним домой пришел 55-летний знакомый, он приходится им соседом и без препятствий был впущен в дом. Оказалось, что сосед пришел в гости не с добрыми намерениями – он надругался над ребенком. Когда отец дочери узнал о случившемся, она сразу же позвонил полицейским.

Инцидент случился утром 9 марта. Полиция уже задержала подозреваемого и ведет проверки. За данное преступление мужчина может получить от 12 до 10 лет тюрьмы. Сейчас против него уже возбудили уголовное дело. Детали происшествия уточняются.