Путешественник во времени предрек скорый конец света

Мужчина, называющий себя Джеффом Уильямсом и путешественником во времени, предрекает, что в 2061 на Землю упадет огромная комета Галлея. Посланник из будущего предупреждает землян о скором конце света и рассказывает о подробностях своей тайной миссии.

Как заявил Джефф Уильямс, он прибыл в прошлое из 2061 года. Он уверяет, что Землю ждет конец света, который наступит после падения огромной кометы Галлея. Объект не упадет на Землю полностью, на планету обрушится лишь одна ее часть, которая попадет в озеро Эри, что на Северной Америке.

Путешественник сообщает, что отправился в прошлое по спецзаданию в рамках секретной организации Solarity. Цель его путешествия во времени – стабилизация временной шкалы. О том, возможно ли избежать конца света, мужчина не сообщает.

Как уверяет Джефф Уильямс, он вернулся в прошлое из года, когда Земли как таковой уже не существует. Мужчина хочет помочь землянам и спасти планету от гибели. Многие скептики раскритиковали обращение, решив, что мужчина попросту решил прославиться на «сенсации».