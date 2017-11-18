По факту взрыва газа в Краснодаре возбудили уголовное дело

На сайте СК РФ появилось сообщение о том, что по факту взрыва бытового газа в 5-этажном доме Краснодара следователи возбудили уголовное дело. По новым данным, из-за взрыва пострадали 7 человек.

Как сообщают в СК РФ, факт взрыва бытового газа в 5-этажном доме Краснодара стал причиной того, что следователи инициировали проверки и возбудили уголовное дело. Из-за взрыва, по данным из источников, пострадали до 7 человек.

Спасатели эвакуировали порядка 30 человек, которые находились в доме. Сообщается, что состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое. Информация о точном количестве людей, пострадавших от взрыва, не известна и обновляется по последним данным от спасателей.

Известно, что причиной для возбуждения уголовного дела стали статьи о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и об уничтожении имущества, которое случилось в результате неосторожных действий. Детали и подробности происшествия уточняются. На месте взрыва продолжают работать спасатели.