Число пострадавших при взрыве в Краснодаре достигло 6 человек

Появилась новая информация о взрыве в Краснодаре. При взрыве в 5-этажном доме получили травмы 6 человек, среди них – два ребенка и двое пожилых людей, один ребенок находится под завалами.

Как сообщается, взрыв разрушил три балкона и одну внешнюю стену квартиры. На месте происшествия уже развернули спецштаб по оказанию помощи всем пострадавшим от взрыва. Также ведутся работы по организации спасения людей, которые, возможно, могут оказаться под завалами.

В экстренных службах рассказали, что под завалами находится один ребенок. Уже известно о 6 пострадавших, среди которых есть двое детей и два человека пожилого возраста. Детали о происшествии и состоянии пострадавших уточняются. Предварительной причиной взрыва назвали хлопок бытового газа. По факту инцидента назначены проверки.