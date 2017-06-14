В Краснодаре прогремел мощный взрыв в пятиэтажке

В Краснодаре в доме по адресу Славянская 75 произошёл взрыв бытового газа. Предварительно, это случилось в квартире на пятом этаже.

О случившемся стало известно благодаря участнице сообщества «Типичный Краснодар». В сообщении говорится, что в доме по адресу улица Славянская 75 произошёл мощный взрыв.

Также был опубликован снимок с места происшествия, на котором видно обрушенную часть 5-этажного дома. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.