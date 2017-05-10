В Петербурге школьник рисовал кресты на офисе КПРФ и пожелал смерти всем коммунистам

В Петербурге, в день 8 марта, 17-летний школьник рисовал на здании офиса КПРФ православный крест, желал смерти всем «красным» и оказал сопротивление при задержании. Подросток учится в 11 классе гимназии при Русском музее, сообщили в УМВД по Центральному району.

Как стало известно, подросток был задержан во время того, как он рисовал на плакате у офиса компартии православный крест. Помимо этого, школьник писал различные надписи, в которых желал смерти всем «красным».

Во время задержания он оказал сопротивление и полиция приложила усилия, чтобы усмирить бунтующего подростка. Из отделения его забрали родители. Подросток получил обязательства явиться по первому требованию правоохранительных органов. О том, какая мера наказания будет избрана против школьника – пока не сообщается.

За сопротивление полиции на него составили протокол о неповиновении законному распоряжению полицейского. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и решает, будет ли школьник наказан за свои «кресты и пожелания смерти». В КПРФ пока не комментировали инцидент. О том, почему подросток решил исписать здание офиса компартии православной символикой и откуда у него ненависть к «красным» - пока не известно.