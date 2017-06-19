В Дагестане мужчина расстрелял двух сотрудников Росгвардии

9 марта в селе Герга, что на Дагестане, при, как сообщают СМИ, бытовом конфликте мужчина стал стрелять по бойцам Росгвардии, из-за чего два человека скончались. Мужчина, открывший огонь по росгвардейцам, уже находится под стражей.

Как сообщается, в Каякентском районе Дагестана случился инцидент, при котором скончались два бойца Росгвардии. Причиной, которая повлекла за собой смерть двух человек, пока что назван бытовой конфликт.

Так, мужчина взял оружие и выстрелил им по росгвардейцам, в результате – они погибли. В МВД по Дагестану информацию о двух погибших росгвардейцах подтвердили, однако, точной информации не предоставили.

На данный момент мужчину, открывшего огонь по работникам Росгвардии, задержали. Правоохранительные органы начали проверки и выясняют все обстоятельства происшествия. Детали и подробности не сообщаются. Официальных комментариев, помимо подтверждения от МВД, не предоставлялось.