В Донецке при взрыве гранаты погибли 2 человека

9 марта в районе 12:00 часов в Кировском районе Донецка прогремел еще один взрыв. Из-за разорвавшейся гранаты погибли 2 человека, еще 6 были ранены.

Сообщается, что взорвалась, по предварительным данным, граната. Из-за мощного взрыва скончались 2 человека, еще 6 получили травмы и ранения, их состояние не уточняется.

О взрыве стало известно от источников, передающих данные от властей Донецка. Детали происшествия и состояние людей, пострадавших от взрыва – уточняется.

Точной информации и официальных данных о взрыве не предоставляется. Власти самопровозглашенной ДНР не дают официальных комментариев о случившемся. Взрывы в Донецке случаются все чаще, не так давно один из таких прогремел в Ворошиловском районе. До этого также случались взрывы, часть из которых приводила к жертвам. О причине сегодняшнего взрыва пока не известно.