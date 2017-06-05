В Нижем Тагиле в кальянной до смерти избили 18-летнего парня

В ночь с 8 на 9 марта в одной из кальянных Дзержинского района Нижнего Тагила нашли труп 18-летнего парня. Как утверждают местные СМИ, погибший мог находиться в наркотическом опьянении, смерть парня наступила после драки, где тот получил несовместимые с жизнью травмы.

По словам от очевидцев, чьи данные передают СМИ Нижнего Тагила, в одной из кальянных проходило празднование 8 марта. Поздней ночью в зал кальянной вошел парень, который, по мнению гостей заведения, был в состоянии наркотического опьянения.

Между парнем и гостями кальянной возникли споры, которые переросли в драку. Во время потасовки молодой парень получил травмы, которые оказались критическими. От увечий и повреждений он скончался.

В следственном отделе Дзержинского района СКР по Свердловской области сообщили о начале проверок. Тело погибшего парня направили на экспертизу, где будет точно установлена причина его смерти и то, находился ли он под действием наркотиков. Точной информации и пояснений о происшествии в полиции не давали. Детали станут известны после завершения проверок.