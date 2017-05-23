В Астрахани 46-летняя женщина убила сожителя и спрятала труп на балконе. Его нашли через несколько дней после происшествия, когда он уже начал разлагаться. Позже суд признал ее виновной в преступлении.

Сотрудники Следственного комитета по Астраханской области сообщают о случае, в ходе которого в административном центре 46-летняя женщина убила сожителя. Согласно информации, которую они предоставляют, это случилось 9 августа 2017 года. С того момента правоохранители сумели провести много экспертиз и собрать улики для суда, последнее заседание которого случилось накануне. В результате женщину признали виновной в убийстве.

Сама преступница утверждала, что в день трагедии ее сожитель напился и не хотел выполнять работу по дому, которую обещал. Из-за этого между ними разгорелся скандал, в ходе которого она ударила его ножом. Женщина доказывала, что сделала это, защищаясь, однако следствие опровергло эту версию. Также ее осудили за то, что она скрывала несколько дней факт убийства от полиции. После происшествия она спрятала труп на балконе, замотав его в покрывало, однако не выдержала и рассказала об этом знакомым, которые позже передали информацию в органы.