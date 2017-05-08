В Чите арендодатель из-за долгов избил квартиросъемщика табуретом

В Чите конфликт из-за долгов по выплате арендной платы закончился дракой и разбирательством в полиции. Арендодатель одной из квартир избил своего квартиросъемщика табуретом, когда тот не смог заплатить деньги за съем жилья.

Как сообщают в пресс-службе УМВД РФ по Забайкалью, владелец квартиры, где проживал потерпевший, подозревается в разбое. В этом же преступлении проходит подозреваемым и приятель арендодателя. Один из них помещен под арест в следственный изолятор и ждет результатов расследования.

Сообщается, что владелец квартиры пришел в свое жилище с приятелем. Мужчины стали требовать, чтобы квартиросъемщик и его жена выплатили деньги за аренду жилья. Однако, денег у семьи не было, и съемщик квартиры не смог заплатить за аренду.

В итоге, домовладелец взял табурет и стал им избивать своего должника. Жена потерпевшего вызывала полицию, что и спугнуло вымогающих деньги. Злоумышленники сбежали, но вскоре были задержаны полицией. Сейчас ведутся проверки, все обстоятельства, уточняют в региональном УМВД, проверяются.