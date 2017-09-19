В день 8 марта жительница Саратова напала на мужа с ножом

В Саратове праздник дня 8 марта закончился госпитализацией 25-летнего мужчины. В ранении пострадавший обвинил свою супругу-одногодку, которая не отрицала вины и уже дала подписку о невыезде.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Саратовской области, 25-летняя женщина подозревается в причинении вреда здоровью своего супруга. Оказалось, что праздник Весны и всех женщин закончился для мужчины ранением, а для его жены – подозрением в уголовном преступлении. 8 марта, в районе 03:00 часов ночи мужчина попал в больницу. Там ему диагностировали ножевое ранение боковой стенки живота.

Мужчина дал показания и сообщил, что его ранила его же супруга. Полиция провела задержание женщины и возбудила против нее уголовное дело. Сейчас она является подозреваемой в деле по уголовной статье и дала признательные показания. Женщина не отрицает своей вины и дала подписку о невыезде. Проверки и расследования продолжаются.