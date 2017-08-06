В ходе атаки на экс-полковника ГРУ Скрипаля пострадали 21 человек‍

В Великобритании в ходе атаки на экс-полковника ГРУ и бывшего разведчика Сергея Скрипаля пострадали 21 человек‍, которые обратились с недугом в больницу, передает сотрудник полиции Кир Притчард. Представитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова помочь следствию.

Стало известно, что в ходе атаки на экс-полковника ГРУ и бывшего шпиона Сергея Скрипаля пострадали еще несколько десятков людей. В больнице Уилтшира сообщают, что к ним после произошедшего обратились примерно 21 человек. В палате интенсивной терапии остаются экс-разведчик и его дочь Юлия. О смертельных случаях не сообщалось.

Между тем, ситуацию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сообщил, что РФ не виновна ни в каких нестабильных ситуациях, которые происходят в Европе и США, а потому с чистой совестью предлагает свое сотрудничество. По словам Лаврова, она готова содействовать следствию.