В Петербурге на проспекте Ударников с крыши 15-этажки упала школьница‍

В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе с крыши 15-этажки упала 16-летняя школьница‍. После этого она умерла. Инцидент зафиксирован 8 марта и произошел на проспекте Ударников.

Сотрудники управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого от падения с большой высоты умерла 16-летняя школьница‍. Согласно информации, которую они сообщают, тело нашла местная жительница, после чего позвонила в органы. Пострадавшая умерла на месте еще до приезда бригады медиков. О том, какие события предшествовали инциденту в жизни девочки, пока неизвестно ничего.

Несчастный случай также был описан очевидцами в одном из пабликов социальной сети "ВКонтакте". В комментариях одна женщина утверждала, что именно она была на месте, когда все произошло и вызвала скорую и полицию. По ее словам, она шла в наушниках, однако даже сквозь музыку услышала звук падения и обернулась. Также она говорит, что, возможно, школьница упала не с крыши, а с балкона.