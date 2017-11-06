Опасная связь: в Подмосковье мужчина заразил свою партнершу ВИЧ-инфекцией

В Подмосковье необдуманная половая связь привела к необратимым последствиям. 37-летний мужчина не сказал о своей ВИЧ-инфекции и заразил ей девушку.

Как сообщается, житель Подмосковья не предупредил свою избранницу о заболевании и занялся с ней сексом. В итоге, девушка заразилась ВИЧ-инфекцией, о чем она узнала после получения анализов из лаборатории. Пострадавшая от незащищенного контакта решила обратиться за помощью в полицию.

В полиции сообщили, что по факту случившегося уже инициирована проверка. Мужчина, по всем законам и нормам, должен был сообщить своей партнерше об опасности быть зараженной ВИЧ-инфекцией. Незащищенный контакт привел к необратимым последствиям, а правоохранители проведут расследование и решат, есть ли в инциденте вина зараженного мужчины.

Теперь девушке предстоит пройти лечение и долгие разбирательства. Из-за необдуманного поступка и умалчивания партнера ее жизнь и здоровье подверглись опасности, а полиция сможет лишь наказать горе-партнера, но от ВИЧ-инфекции ее избавить не смогут.