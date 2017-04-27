В Петербурге женщина впала в кому после чаепития

В Санкт-Петербурге 30-летняя женщина впала в кому после чаепития. Отмечается, что пострадавшая была доставлена на скорой помощи в больницу в отделение токсикологии.

Как стало известно, 7 марта диспетчеру скорой помощи поступило сообщение о том, что женщине в доме на улице Белы Куна внезапно стало плохо. Прибывшие медики срочно госпитализировали ее в больницу в отделение токсикологии. У нее диагностировали кому первой степени, которая считается самой легкой, а также отравление сильным психотропным препаратом.

Когда пациентка пришла в себя, она рассказала врачам, что до того, как оказаться в больнице, сидела дома и пила чай. Потом перед глазами помутнело и очнулась она уже в отделение токсикологии. Она не смогла рассказать, какие компоненты входят в чай.

В настоящий момент правоохранители выясняют, что за вещество находилось в чае и устанавливают личность того, кто продал напиток пострадавшей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Башкирии ученик третьего класса впал в кому после распития спиртных напитков. Оказалось, что мальчик распивал алкоголь в компании брата-восьмиклассника и после небольшой дозы рухнул без сознания.