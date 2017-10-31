"Лаборатория Касперского": хакеры из КНДР не устраивали кибератаки на ОИ-2018

Хакеры из Северной Кореи не устраивали кибератаки на Пхенчхан во время проведения ОИ-2018. Так утверждает глава ИЦ Азиатско-Тихоокеанского отделения "Лаборатории Касперского" Виталий Камлюк.

Накануне открытия минувшей Олимпиады системы организаторов были поражены вирусом Olympic Destroyer. В результате атаки из строя вышли мониторы, беспроводная сеть Интернет и официальный ресурс мероприятия. Последнее помешало некоторым зрителям заранее распечатать входные билеты. Помимо этого, вредоносное обеспечение нарушило функциональность турникетов и подъемников на некоторых курортах.

Ранее "Лаборатория Касперского" предполагала, что к инициатором вмешательства стали злоумышленники из организации Lazarus, которую связывают с КНДР. Эксперты заметили, что некоторые элементы вирусного кода полностью идентичны тем, которые ранее уже использовали в своих атаках Lazarus. Они также обратили внимание на схожесть техник. Однако при тщательном исследовании непосредственно на объектах Пхенчхана сотрудники компании нашли ряд несоответствий. Они пришли к выводу, что код был умышленно помещен в систему, чтобы скомпрометировать Lazarus.

Во время доклада на саммите Security Analyst Виталий Камбалюк отметил, что в современной политической ситуации очень опасно упустить подобную провокацию. При помощи аналогичных угроз хакеры могут управлять мнением общества для дестабилизации обстановки. Докладчик отметил, что хакеры пользовались сервисом NordVPN и хостинг-провайдеру MonoVM. Их разработчики принимают за свои услуги биткоины. Подобные процессы раньше были замечены за русскоговорящей группой Sofacy. Однако опасно делать преждевременные выводы из-за вероятности других ложных улик.