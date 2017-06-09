В Москве над Кремлем запустили аэростат в виде букета тюльпанов

8 марта в Москве над Кремлем поднялся огромный 50-метровый аэростат, стилизованный под букет из тюльпанов. Очевидцы написали об этом в социальных сетях.

Организаторы объявили о масштабном подарке в честь Международного женского дня заранее. Они опасались, что большому воздушному шару необычной формы подняться в воздух помешает ветер или другие погодные условия.

Страхи не оправдались - и москвички получили в качестве подарка зрелищное шоу. Согласно плану, "Букет цветов" должен был взмыть в небо и пролететь над куполами Кремля, однако дальнейший маршрут разработан не был.

Немногим ранее своё поздравление женщинам озвучил мэр Сергей Собянин. Он заявил, что все достижения Москвы напрямую связаны с прекрасным полом, которые являются гордостью и красивым символом города.