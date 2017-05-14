В Волгограде школьница провалилась в запорошенный снегом люк

В Волгограде школьница не заметила под снегом притаившийся люк и провалилась вниз. Спасли ребенка случайные прохожие, которые услышали детский крик.

Как стало известно, в поселке Гумрак Дзержинского района школьница прогуливалась по снегу и не заметила ловушку, которая под ним скрывалась. Наступив, казалось бы, в сугроб, нога школьницы зависла в воздухе, а затем уже и все тело провалилось в люк. Девочка сразу же стала звать на помощь взрослых, ей повезло, что неподалеку оказались мужчины.

Изначально они не могли понять, откуда доносятся крики, одному из мужчин пришлось взобраться на столб, чтоб рассмотреть открытый люк в снегу. Неравнодушные прохожие бросили девочке веревку и вытащили наружу. Отмечается, что пострадавшая школьница отделалась лишь легким испугом.

Спасители девочки тут же позвонили в коммунальные службы, сообщили об инциденте и попросили как можно скорее закрыть спрятанную под снегом западню.